Nepal’deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı bin 252’ye yükseldi

Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço arttı.

Yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının bin 252'ye yükseldiğini açıklayan Nepalli yetkililer, 4 bin 875 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti. Kurtarma çalışmalarının ağır iş makineleri, helikopterler ve ekskavatörler ile devam ettiği aktarıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör