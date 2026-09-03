Nepal’deki selde can kaybı 1114’e yükseldi
Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği, 3 bin 916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken can kayıplarının Chitwan'da 348, Doğu Nawalparasi'de 217, Batı Nawalparasi'de 190, Nuwakot'ta 155, Gorkha'da 66, Dhading'de 59, Tanahun'da 38 ve Rasuwa'da 41 olduğu bildirildi. Selde 292 kişinin yaralandığı, helikopter destekli operasyonlarla 11 bin 993 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığı ifade edildi. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde kayıplar arasında hidroelektrik santrali çalışanları ile yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu aktarıldı. DHA
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