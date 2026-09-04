Nepal'deki selde can kaybı 1290'a yükseldi

Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1290'a yükseldiği bildirildi. Kayıp olan 4 bin 798 kişiden 601'inin yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.

Nepal’deki selde can kaybı 1290’a yükseldi
DHA

Nepal Polisi tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Selde yaşamını yitirenlerin sayısının 1290'a ulaştığının belirtildiği açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ise halen kayıp olan 4 bin 798 kişiden 601'inin yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#NEPAL #SEL

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