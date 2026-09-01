Nepal’i vuran felaketin boyutu büyüyor: Can kaybı 987’ye yükseldi

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun X sosyal medya platformundaki hesabından, ülkenin Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresini etkileyen felaket nedeniyle meydana gelen sele ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere kayıp 3 bin 916 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 21 bin 11 güvenlik personelinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, selden etkilenen bölgeye yardım malzemesi gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan, Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtilmişti.