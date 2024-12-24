Neredesin insanlık

Gazze soykırımı artık insanlık tarihine en karanlık vahşetlerden biri olarak geçti. Siyonist İsrail, dünyanın gözü önünde işlemedik savaş suçu bırakmıyor. İşte dün yaşanan ve insanlığı sorgulatan utançlar:

İsrail'in 445 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 338'e yükseldi.

İsrail, El Avda, Kemal Advan ve Endonezya hastanelerini bombaladı.

Uluslararası Kızılhaç, Gazze'deki 36 hastaneden sadece 17'sinin kısmen faaliyette olduğunu belirtti.

SOYKIRIM OTELİ

Birlemiş Milletler'in (BM) açıkladığı rapora göre 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail her saat bir Filistinli çocuğu öldürdü.

15 binden fazla çocuk uzuv kaybı yaşadı. Bu, dünyadaki en yüksek oran.

İsrail'in Gazze'de sivil savunma ekiplerini hedef aldığı saldırıda biri çocuk 2 kişi öldü.

Middle East Eye sitesindeki haberde paylaşılan videolarda Gazze Şeridi'ndeki sokaklarda bulunan cesetleri kedilerin yemeye başladığı görüldü.

İsrail merkezli Ynet sitesi ise İsrail askerleri için Gazze'de kurulan ve beş yıldızlı otel konforunda olan 'soykırım oteli'nin görüntülerini yayınladı.

Soykırım altındaki Gazzeliler açlıkla boğuşurken savaş suçlusu İsrail askerlerinin keyif içinde olduğu görüldü.

Sosyal ağlara düşen görüntülerde de İsrail askerlerinin konserveleri tanklarla ezerek videolar çektikleri görüldü.