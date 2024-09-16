Nesilleri yok ediyorlar

İşgalci İsrail'in 346 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 41 bin 226'ya çıktı. ABD ve Batı'dan tam destek alan katil İsrail'in soykırımında hayatını kaybeden Filistinlilerin isimleri, cinsiyetleri, kimlik numaraları ve yaşlarına dair bilgiler paylaşıldı. Middle East Eye sitesindeki habere göre Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler 7 Ekim 2023 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaşamını yitirenlere dair oldu. Bu tarihler arasında 34 binden fazla Filistinli öldürüldü. Kurban bilgilerinin yer aldığı dosyalar 649 sayfadan oluşuyor. Bu sayfaların ilk 11'indeki kurbanların tamamı henüz yaşını doldurmamış bebekler oldu. Dosyanın son 11 sayfasındaki kurbanların 77 ve 101 yaş aralığındakilerin olduğu görüldü.Al Jazeera'daki farklı bir haberde ise Gazze Şeridi'ndeki mezarlıklarındaki soykırım izleri ele alındı. Artık mezarlıklarda üç neslin bir arada gömüldüğü belirtildi. Anneanne, anne ve çocukları ya da dede, baba ve çocuklarının yan yana defnedildiği kaydedildi. Gazze'de kısmen ayakta kalan hastanelerde tedavileri devam edenler de yine aynı ailelerin fertlerinden oluşuyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında şimdiye kadar 11 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi.İsrailordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 76 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Hedef alınan yerlerden birisi BM kontrolünde olan ve sivillerin sığındığı okul oldu. Okulda 5 sivil öldü. İsrail savaş uçakları ayrıca Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı Sumud Mülteci Kampı'ndaki ekmek fırınına hava saldırısı düzenledi. Fırının etrafındaki 7 kişi öldü.İşgalci İsrail ordusunun desteklediği Yahudi terörist yerleşimciler Batı Şeria'da yine Filistinli sivillere saldırdı. Yerleşimciler, Arab Keabine Okulu'na sopalarla saldırırak Filistinli öğrencileri dövdü.İSRAIL ordusunun Lübnan sınırındaki köylerde bulunan sivilleri silahlandırmaya başladığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Hayom gazetesine göre ise işgalci İsrail ordusu Ürdün sırındaki bölgelerde de siperler kazmaya başladı. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'a yönelik büyük bir saldırıya karşı olması nedeniyle Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almayı değerlendirdiği öne sürüldü.Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanış yapan Filistinli Musa Abdul Ullah, Filistin'de şehit olan arkadaşına ve çocuklarına adadığı tırmanışı zirvede Filistin bayrağını dalgalandırarak tamamladı. Recep ÇİRİK-SABAH