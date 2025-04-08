Nesli tükenen ‘ulukurtlar’ geri döndü

Amerikan biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, Game of Thrones dizisiyle 'korkunç kurtlar' olarak ün kazanan nesli tükenmiş ulukurtlara benzer beyaz tüylü kurtları üretmeyi başardı. Kayıp türleri geri getirmeyi amaçlayan şirkete göre, soyu tükenmiş ulukurtlara benzeyebilecek genetiği değiştirilmiş üç kurt, ABD'de açıklanmayan güvenli bir yerde yaşıyor. Yaşları 3 ile altı ay arasında değişen kurt yavrularının uzun beyaz tüyleri, kaslı çeneleri ve şimdiden yaklaşık 80 kilo ağırlıkları var. 140 kiloya kadar çıkmaları bekleniyor. Soyları yaklaşık 12 bin yıl önce tükenen ulukurtlar, günümüzde yaşayan en yakın akrabaları olan gri kurtlardan çok daha büyük.