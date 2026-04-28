Netanyahu 81’inci kez yargı önünde: Dava sona yaklaşıyor

Times of Israel'in haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan çok sayıda yolsuzluk davası kapsamında iki ay aradan sonra ilk kez ifade vermek üzere duruşmaya katıldı.

Bu davalar kapsamında 81. kez hakim karşısına çıkan Netanyahu, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından ilk kez duruşmaya çıkmış oldu.

Netanyahu'nun, "İsrailli iş insanı Shaul Elovitch lehine milyonlarca dolarlık yasal düzenlemeleri onayladığı" suçlamasının ele alındığı 4000 numaralı davada ise sona yaklaşıldı.

Haaretz'in haberine göre, Netanyahu'nun medyayı yönlendirdiği iddialarını içeren ve "2000 davası" olarak bilinen, Yedioth Ahronoth'un sahibi Arnon Mozes'e lehine yayın karşılığında siyasi destek ve yasa çıkarma vaadinde bulunduğu davada 4 ila 8 duruşma kaldı.

Netanyahu'nun dün yapılması planlanan duruşması, başlamasına bir saat kala "güvenlik gerekçesiyle" iptal edilmişti.

İsrail Başbakanı, ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının ardından geçen iki haftada "güvenlik" gerekçesiyle duruşmaların ertelenmesini istemiş, talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti.