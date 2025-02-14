Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 16 Şubat'ta bir araya geleceği bildirildi.

Görüşme sonrası Netanyahu ile Rubio'nun ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği ifade edildi.

Yerel basındaki haberde, Rubio'nun İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid ile de bir araya geleceği kaydedildi.

Haberde, Netanyahu-Rubio görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı ve İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.