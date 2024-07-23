Netanyahu ABD ziyaretinde boş durmadı! ‘Şartlar olgunlaşıyor’ diyerek duyurdu…

Netanyahu ziyaretin ardından yaptığı konuşmada ise, "Rehinelerin geri gelmesini sağlamak ve aynı zamanda İsrail Devleti'nin varlığını korumak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Vereceğimiz kararlar İsrail Devleti'nin ve siyonist girişimin geleceği için kader niteliğindedir" ifadesini kullandı.

Dünyanın merakla beklediği Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya değinen Netanyahu, "Şartlar olgunlaşıyor, bu iyi bir işaret. Eğer bu konuda kararlı olursak anlaşmaya varabileceğimize inanıyorum. Bunun bir süreç olduğunu şimdiden söylüyorum. Bir anda gerçekleşmeyecek, aşamaları olacak ancak anlaşmaya doğru ilerleyebileceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Görüşmeye Ulusal Güvenlik Konseyi Direktörü, İsrail Başbakanlık Ofisi Genel Müdürü, Kabine Sekreteri, Başbakanlık Askeri sekreteri ve Rehineler ve Kayıplar Koordinatörü de katıldı.