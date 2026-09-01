Netanyahu, ABD’nin İsrail ve Lübnan büyükelçileriyle görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Huckabee ve Issa ile Batı Kudüs'teki ofisinde görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun bir araya geldiği ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee ile Lübnan Büyükelçisi Issa'nın, İsrail'in, topraklarının bir kısmını işgal altında tuttuğu Lübnan ile yaptığı görüşmeleri yönettiği kaydedildi.