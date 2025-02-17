Netanyahu anlaşmaya uymuyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'in ateşkes anlaşması ve protokolü gereği sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti. "İsrail, Gazze'ye temel ihtiyaç malzemelerinin girişini geciktirmeye devam ediyor ve bu durum insani krizi daha da derinleştiriyor" diyen Sevabite, "İsrail'in tahrip ettiği altyapının onarımı için ve gerekli ağır ekipmanlar ve ihtiyaç duyulan konteyner evlerin hiçbiri şimdiye kadar Gazze Şeridi'ne ulaşmadı" diye konuştu. İsrail resmi televizyon kanalı KAN ise, Netanyahu'nun anlaşmada belirtilen şartlara rağmen Gazze Şeridi'ne konteyner evler ile ağır iş makinalarının girmesine izin vermediğini duyurdu.

İSRAİL SOYKIRIMI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda Filistinli 3 polis memuru hayatını kaybetti. Bun saldırının "ateşkes anlaşmasının ciddi ihlali" olduğunu belirten Hamas, "İsrail'in, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri başlatma konusunu ağırdan alması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu engelleme ve saldırılara yeniden başlayarak daha fazla soykırım işleme niyetini ortaya koyuyor" dedi. Öte yandan İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırıları da sürüyor. Nablus kentinde düzenlenen baskında 7 Filistinliyi yaraladılar.

ESİRLERE DAVUT YILDIZLI KIYAFET GİYDİRİLMESİNE TEPKİ

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takasının altıncı turunda serbest bırakılan Filistinlilere zorla üzerinde ırkçı ifadeler bulunan giysilerin giydirilmesi tepki çekti. Filistin Esirler Cemiyeti, esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirilmesinin, İsrail'in Filistinli esirlere ve ailelerine yönelik "organize terör" tehdidi kapsamına girdiğini açıkladı. Esirlerin söz konusu giysilerle çekilmiş fotoğraflarının cezaevi idaresi tarafından yayınlamasına tepki gösteren İsrail basını ise uygulamayı "Gazze'deki İsrailli esirler için olumsuz sonuçlar doğurabilecek aptalca ve sorumsuz bir davranış" olarak nitelendirdi.