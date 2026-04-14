Netanyahu bir ruh hastası
İran'daki Yahudi toplumunun parlamentodaki temsilcisi olan milletvekili Hümayun Samehyah Necefabadi, İsrail-ABD saldırısında Tahran'daki Rafi Nia Sinagogu'nun yerle bir edilmesine tepki gösterdi:
İran'da antisemitizm düşüncesi hiç olmadı. Bu yüzden sinagoglar hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Ancak Netanyahu'nun psikolojik rahatsızlık boyutuna ulaşan tavrıyla bugün bir sinagog Netanyahu tarafından füze saldırısıyla hedef alındı. İsrail'deki yaşayan Yahudiler Netanyahu'nun aşırı politikalarının kendilerine vereceği zarar için dikkatli olmalı.
ABD ve İsrail, İran'da yönetimi değiştirme amacına ulaşamadı. İran halkı bu saldırılar karşısında yönetime karşı ayaklanmadı. AA
İran'da antisemitizm düşüncesi hiç olmadı. Bu yüzden sinagoglar hiçbir zaman saldırıya uğramadı. Ancak Netanyahu'nun psikolojik rahatsızlık boyutuna ulaşan tavrıyla bugün bir sinagog Netanyahu tarafından füze saldırısıyla hedef alındı. İsrail'deki yaşayan Yahudiler Netanyahu'nun aşırı politikalarının kendilerine vereceği zarar için dikkatli olmalı.
ABD ve İsrail, İran'da yönetimi değiştirme amacına ulaşamadı. İran halkı bu saldırılar karşısında yönetime karşı ayaklanmadı. AA