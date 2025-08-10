Netanyahu Gazze işgal planı hakkında konuştu: İsrail’in Hamas’ı yenmekten başka seçeneği yok

Netanyahu, Gazze'de atılacak sonraki adımlar için "kesin bir tarih" veremeyeceğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de yeni güvenlik koridorları ve yardım merkezleri açacağını ileri süren Netanyahu, "Amacımız Gazze'yi işgal etmek değil, Hamas'tan kurtarmak. Savaşı uzatmak istemiyorum. Savaşın uzaması esirlerin birçoğunun açlıktan ölebileceği anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusuna Gazze'ye daha fazla yabancı gazeteci getirilmesi talimatı verildiğini belirten Netanyahu, "Yeni Gazze harekatı planını oldukça hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı bekliyoruz" dedi.

Netanyahu, Gazze'de başlatılması planlanan yeni harekatın, Hamas'ın elinde kalan son iki kalesini hedef alacağını belirterek, "Gazze kenti planı, savaşı bitirmenin en iyi yolu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi nedeniyle İsrail'in "görevi tamamlamaktan ve Hamas'ı yenmekten başka seçeneği olmadığını" öne sürdü.

Siyonist lider Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından kabul edilen "Gazze'nin işgaline" yönelik planın ayrıntılarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

İSRAİL GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.