Netanyahu, Gazze’de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş konusunda güvenlik kabinesini topluyor

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, güvenlik kabinesinin yerel saat ile 18.00'de (TSİ 19.00) toplanacağı kaydedildi.

Netanyahu'nun, güvenlik kabinesindeki bakanlar ve savunma kurumlarının yetkilileriyle Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi değerlendireceği aktarıldı.

ABD ziyaretini tamamlayan Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede ele alınan konuları aktaracağı ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile Florida'da bir araya gelmişti.

İkilinin görüşmesinde başta Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş ve İran olmak üzere çeşitli konuların ele alındığı bildirilmişti.