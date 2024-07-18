Netanyahu, Gazzeli çocukların tedavisi için sahra hastanesi kurulmasına karşı çıktı

The Times of Israel'in haberine göre Başbakanlık Ofisi, Gazzeli çocuklar için sahra hastanesi kurulmayacağını Gallant'a yazılı olarak bildirdi.

Açıklamada, Netanyahu'nun onay vermemesi nedeniyle yurtdışında tıbbi bakım göremeyen Gazzeli çocuklar için sahra hastanesinin kurulmayacağı belirtildi.

Savunma Bakanı Gallant'ın ofisinden dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın uzun süredir kapalı olmasından dolayı Gazzeli hasta çocukların tedavi görebilmesi için sahra hastanesi kurulacağı duyurulmuştu.

Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile 16 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze sınırındaki sahra hastanesi planından bahsetmişti.

İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirmesinden bu yana sınır kapısı kapalı durumda.

Mısır, Gazze tarafı İsrail işgali altındaki Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmayı reddediyor.