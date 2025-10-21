Netanyahu'dan küstah açıklama: “Gazze’ye 153 ton bomba attık”
Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını pazar günü ihlal ettiğini öne sürerek Gazze’de çok sayıda hedefin vurulduğunu açıkladı. Netanyahu, “Gazze’de düzinelerce hedefi 153 ton bomba ile vurduk” dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Knesset'in açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "Benim liderliğim altındaki hükümet, Hamas'ın taleplerinin hiçbirini kabul etmedi. Başımızdaki varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdık, İran eksenine darbeler indirdik. İsrail'in caydırıcılık gücünü artırdık, hayatta olan rehinelerimizi geri getirdik ve hala orada bulunan ölen rehineleri de geri getireceğiz" dedi.
GAZZE'Yİ 153 TON BOMBA İLE VURDUK
Netanyahu, Hamas'ın önceki gün ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini iddia ederek, "Hamas gücümüzü hemen hissetti. Gazze'de düzinelerce hedefi 153 ton bomba ile vurduk" dedi.
GAZZE'DE 1 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİ KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında dün enkazdan çıkarıldığı belirtilen 1 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü heyetine teslim etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın cesedin bulunduğu tabutu teslim aldığı belirtildi. Açıklamada, "Ölen esirin tabutu, ordu birlikleri tarafından eşlik edilerek kısa bir süre önce İsrail sınırını geçti ve kimlik tespit işlemlerinin yapılacağı Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülüyor" denildi.