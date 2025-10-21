Netanyahu'dan küstah açıklama: “Gazze’ye 153 ton bomba attık”

İsrail Başbakanı Netanyahu, Knesset'in açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "Benim liderliğim altındaki hükümet, Hamas'ın taleplerinin hiçbirini kabul etmedi. Başımızdaki varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdık, İran eksenine darbeler indirdik. İsrail'in caydırıcılık gücünü artırdık, hayatta olan rehinelerimizi geri getirdik ve hala orada bulunan ölen rehineleri de geri getireceğiz" dedi.

GAZZE'Yİ 153 TON BOMBA İLE VURDUK

Netanyahu, Hamas'ın önceki gün ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini iddia ederek, "Hamas gücümüzü hemen hissetti. Gazze'de düzinelerce hedefi 153 ton bomba ile vurduk" dedi.