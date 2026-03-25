Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, toplantıda İsrail'in saldırı düzenlediği tüm bölgelerin ele alınacağı belirtildi.

GENİŞ KATILIMLI GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

The Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde dar bir danışman grubuyla güvenlik değerlendirmesi yapacak. Ardından geniş katılımlı güvenlik kabinesi toplantısı gerçekleştirilecek.

Haberde, Netanyahu'nun güvenlik kabinesini, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları sona erdirmek için Tahran'la müzakereler yapılması yönündeki baskısını artırdığı" bir dönemde topladığına dikkati çekildi.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, İran ile aktif olarak müzakereler yürüttüklerini iddia etmişti. İranlı yetkililer ise Trump'ın iddialarını yalanlamıştı. ABD ve İsrail basını, İranlı ve Amerikalı yetkililerin Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşme yapabileceğini öne sürmüştü.