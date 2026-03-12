Netanyahu: “Hayal bile edilemeyecek ittifaklar kurduk”

Başbakan Netanyahu, İran'a 28 Şubat'ta başlattıkları saldırılar sonrası düzenlediği ilk çevrimiçi basın toplantısında, nükleer ve balistik füze tesislerini yok ederek İran'a ağır darbe indirdiklerini iddia etti. İsrail'in ABD ile birlikte bir güç birliği ile ciddi başarılar elde ettiğini ileri süren Netanyahu, tarihi bir dönemeçte olduklarını savundu.