Netanyahu: “Hayal bile edilemeyecek ittifaklar kurduk”

İsrail’in eli kanlı başbakanı Netanyahu, 28 Şubat’ta ABD ile birlikte İran’a başlattıkları saldırılar hakkında konuştu. İran’a ağır bir darbe indirdiklerini iddia eden Netanyahu, “Hayal bile edemeyecekleri ittifaklar kurduk” dedi. Lübnan’a ilişkin açıklamalarda da bulunan Netanyahu, saldırılarının daha da şiddetleneceğini ifade etti.

AA

Başbakan Netanyahu, İran'a 28 Şubat'ta başlattıkları saldırılar sonrası düzenlediği ilk çevrimiçi basın toplantısında, nükleer ve balistik füze tesislerini yok ederek İran'a ağır darbe indirdiklerini iddia etti. İsrail'in ABD ile birlikte bir güç birliği ile ciddi başarılar elde ettiğini ileri süren Netanyahu, tarihi bir dönemeçte olduklarını savundu.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan'daki işgallerinin kalıcı olup olmayacağı sorusuna verdiği cevapta, Netanyahu, Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini ancak "planlarını açıklamayacaklarını" belirtti.

Netanyahu ayrıca, İran'a yönelik saldırılardan birkaç hafta önce "hayal bile edilemeyecek yeni ittifaklar kurduklarını" söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yargılandığı yolsuzluk davasında kendisini affetmesi gerektiğini kaydeden Netanyahu, Herzog'un kendisiyle ilgili mahkeme tiyatrosuna son vermesi gerektiğini vurguladı.

İsrailli yetkililerin son dönemde İran'daki rejimin düşmesi hedefinden vazgeçtiği yönündeki açıklamalara Netanyahu'nun da katıldığı dikkati çekti.

