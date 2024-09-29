Netanyahu hükümeti sandalye sayısını artırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamayla, uzun süredir müzakere yürüttüğü Saar ve partisinin koalisyona katıldığını duyurdu.

Saar'ın partisindeki dört milletvekiliyle koalisyona katılmasıyla Netanyahu hükümetinin, 120 sandalyeli mecliste milletvekili sayısı 68'e yükseldi.

Herhangi bir bakanlık görevi üstlenmeyecek Saar'ın siyasi kabine ve daraltılmış güvenlik kabinesine katılacağı aktarıldı.

Netanyahu, konuşmasında "güç dengesindeki değişikliklerin bölgede yeni ittifaklar kurmalarını sağlayabileceğini" belirterek, "İsrail vatandaşları sizlere söylüyorum, bunlar aynı zamanda zorlu günler. Bedeli ağır olan zor bir savaşın ortasındayız" ifadesini kullandı.