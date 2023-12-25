Netanyahu için en zor dönem başlıyor! İsrailli isim Gazze saldırısının nedenlerini açıkladı

"TOPLUMDAN BASKI GELMEDİ"

Kış mevsiminde insanların barınak, temiz su, sağlık koşulları, ilaç ve gıdadan yoksun olduklarına işaret eden Levy, "Ancak her şeye rağmen ABD, bu duruma son vermek üzere BM'de hızlı şekilde harekete geçilmesini engellemek için elinden geleni yapıyor. Silahlar susmadıkça bu insani felaketi ele alamayacağımız konusunda çok net olmalıyız." diye konuştu.

Eski İsrailli müzakereci, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ne zaman bitecek?" sorusu üzerine, "Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bence bu (İsrail'deki), iç baskı ve (İsrail'e yönelik) dış baskının bir kombinasyonu. İç baskı sınırlı. Bu baskı, kısmen Gazze'de tutulanların ailelerinden geliyor ve onlar 'ya askeri harekatın devam edeceğini ya da rehinelerin serbest bırakılacağını ama ikisinin birden olmayacağını' anlıyorlar." dedi.