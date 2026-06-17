İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaş nedeniyle aylardır küresel enerji krizi girdabına giren dünya, Tahran ve Washington'un anlaşmasıyla rahat nefes aldı. İran-ABD arasında cuma günü Cenevre'de imzalanması beklenen mutabakattan tek rahatsız olan ülke ise yine İsrail oldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki analizde savaştan bitmesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için kâbus olduğu aktarıldı.

BAY GÜVENLİK ÇÖKTÜ

Haberde "Kariyeri boyunca İran ile mücadeleyi İsrail güvenlik politikasının merkezine yerleştiren Netanyahu bu savaşı İran rejiminin konumunu daha da güçlendirdiği bir senaryoyla karşı karşıya" denildi. Analizde İsrail'de ekim ayında yapılacak genel seçimlere de gönderme yapıldı. ABD yönetiminin İsrail'e Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını durdurmasına dair baskı yaptığı hatırlatıldı ve "Netanyahu'nun Bay Güvenlik olarak bilinen siyasi imajı bu süreçten nasıl sağ çıkacak?" sorusu soruldu.

OTOBÜS ALTINA ATILDIK

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre ise Washington ile Tahran arasında varılan mutabakat İsrail'de şaşkınlıkla karşılandı. İsmi açıklanmayan İsrailli yetkililer, anlaşmanın Tel Aviv'i zor durumda bıraktığını ifade ederek, gelişmeyi "İsrail'in otobüsün altına atılması" şeklinde değerlendirdi.



"LÜBNAN'I YERLE BİR EDELİM"

İsrail yönetimi İran ile ABD arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına dün de devam etti. İsrail ordusu, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine topçu saldırıları düzenledi. İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi işgal edip "her şeyi yerle bir etmesini" istedi.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÇARK ETTİLER

ABD Başkanı Trump, "İran'da rejim değişikliğine inanmıyorum" dedi. Netanyahu da İran'a saldırıların hedeflerine ulaşılamadığı eleştirilerine karşı Tahran yönetiminin devrilmesini savaş hedefi olarak belirlemediğini iddia etti. Saldırıların başında iki isim de İran'da rejim değişikliği planlamıştı.

'İYİ BİR ANLAŞMA YAPTIK'

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından Ortadoğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "(İran'ın nükleer programı) Bunu geliştirmeyecekler, satın almayacaklar ve onunla hiçbir şey yapmayacaklar. Yaparlarsa da akıl almaz sonuçlara katlanmak zorunda kalırlar" dedi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Lübnan saldırıları nedeniyle tepki göstererek daha sorumlu olması gerektiğini söyledi. Trump, "birkaç gün içinde" mutabakat metnini basınla paylaşacağını belirtti.