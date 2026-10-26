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Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Zamir arasında İran krizi

Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Zamir arasında İran krizi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun salı günü yapılacak genel seçim öncesinde orduya İran'a karşı yeni bir saldırı talimatı verdiği ancak Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in bunun bir "hesap hatasına" yol açabileceği endişesiyle söz konusu emre ilişkin ıslak imzalı bir belge talep ederek karşı çıktığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 03:02

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu ile Zamir arasında İran konusunda "eşi benzeri görülmemiş bir kriz" yaşandığı belirtildi. Siyasi kademeden son günlerde İran'a ilişkin talimatlar alan Zamir'in söz konusu adım için ciddi bir değerlendirme toplantısı yapılmasını talep ettiği ve Netanyahu'dan "ıslak imzalı belge" istediği bildirildi. Kanal 12'ye konuşan ordu yetkilisi ikili arasındaki krizin arka planında "İran meselesi" ve "Zamir ve ordu komuta kademesinin, siyasi iradenin seçime ramak kala İsrail'i İran karşısında bir hesap hatasına sürüklemesinden duyduğu endişenin" yattığını söyledi.

Bir diğer üst düzey güvenlik yetkilisi ise Zamir'in İran'a yeni saldırılar karşısındaki tutumu hakkında, "Tarih, Zamir'in son günlerde üstlendiği bu rolü unutmayacaktır." ifadesini kullandı. İkili arasındaki krizin son 24 saat içinde tırmandığı kaydedilirken, pazar günü Palmahim Hava Üssü'nde gerçekleştirilen toplantıdaki atmosferin "son derece gergin ve soğuk" olduğu da aktarıldı. Zamir'in yakın zamanda basına kapalı bir toplantıda, "Şu an seçim öncesinde İran'a saldırmayı gerektirecek operasyonel bir emare görmüyoruz. Eğer İran'a bir saldırının gerekli olduğuna karar verirsek, bunu gerçekleştiririz." dediği basına yansıdı.