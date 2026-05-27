Netanyahu ile işbirliğinin bedelini ödüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın onay oranları, İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılardan bu yana düşük seviyelere geriledi. Washington merkezli anket şirketi RealClearPolitics, Trump'ı onaylamayanların yüzde 58'e yükseldiğini saptadı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrol ve gıda fiyatlarının yüzde 50 artması, ABD halkında ekonominin kötüye gittiği algısını güçlendirdiği belirtiliyor. Beyaz Saray ise İran'a yönelik hamlelerin halkın çıkarlarına olduğunu savunarak sonuçları reddetti.