Netanyahu, İngiltere’yi ‘İslam Cumhuriyeti’ diye hedef aldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere'yi nükleer silaha sahip ilk "İslam Cumhuriyeti" diye hedef alırken, İran'ın nükleer silaha sahip ikinci "İslam Cumhuriyeti" olmasına izin vermeyeceklerini savundu. Yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın geçen ay göreve gelir gelmez İsrail'e yönelik sözleri, ülkedeki siyonist lobiyi çıldırtmıştı. İngiltere'nin Gazze'de yaşananlar için İsrail'e yönelik sert bir politika izlemediğini belirten Burnham, yaptırım uygulayabileceklerini söylemişti.