Katil Netanyahu'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması: İsrail müzakerelere başlayacak
Son dakika haberleri: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes müzakerelerine başlayacağını bildirdi.
Son dakika haberleri: İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda binlerce savunmasız sivili katletti.
İsrail Güvenlik Kabinesi, geçtiğimiz günlerde Gazze'yi işgal planını onaylarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.
ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes için görüşmelerin başlayacağını bildirdi.
Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes görüşmelerine başlayacak" dedi.
HAMAS ATEŞKES ANLAŞMASINI KABUL ETMİŞTİ
Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.
Öte yandan İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmalarına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etmişti.
İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu kaydetmişti.