Katil Netanyahu'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması: İsrail müzakerelere başlayacak

Son dakika haberleri: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes müzakerelerine başlayacağını bildirdi.

Son dakika haberleri: İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda binlerce savunmasız sivili katletti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, geçtiğimiz günlerde Gazze'yi işgal planını onaylarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail savaşın bitmesi ve rehinelerin bırakılması için ateşkes görüşmelerine başlayacak" dedi.

HAMAS ATEŞKES ANLAŞMASINI KABUL ETMİŞTİ

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Öte yandan İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmalarına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etmişti.

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

İSRAİL, GAZZE VE ÇEVRESİNE SALDIRILAR BAŞLATMIŞTI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz dün sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de dün akşam saatlerinde düzenlediği basın brifinginde, ordunun, işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını duyurmuştu.

Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" adı verildiği bildirilmişti.

NETANYAHU, GAZZE'NİN TAMAMINI İŞGAL ETMEYİ HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.