Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Netanyahu iyice köşeye sıkıştı
Giriş Tarihi: 3.6.2024

Netanyahu iyice köşeye sıkıştı

Netanyahu iyice köşeye sıkıştı
ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Gazze Şeridin'de üç aşamalı ateşkes planının yankıları sürüyor. Hem ülkesinden hem de dünyadan gelen tepkiler İsrail Başbakanı Binyamin Natanyahu'yu iyice köşeye sıkıştırdı. İsrailliler ateşkes çağrısıyla protestolarını sürdürürken hükümetteki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 'Hamas yok edilmeden' herhangi bir anlaşmaya destek vermeyeceklerini ve hükümeti devirecekleri tehdidinde bulundu. İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan Netanyahu'nun dış politika danışmanı Ophir Falk ise "İsrail anlaşmayı kabul etti ancak bu iyi bir anlaşma değil" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Netanyahu iyice köşeye sıkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA