Netanyahu iyice köşeye sıkıştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Gazze Şeridin'de üç aşamalı ateşkes planının yankıları sürüyor. Hem ülkesinden hem de dünyadan gelen tepkiler İsrail Başbakanı Binyamin Natanyahu'yu iyice köşeye sıkıştırdı. İsrailliler ateşkes çağrısıyla protestolarını sürdürürken hükümetteki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 'Hamas yok edilmeden' herhangi bir anlaşmaya destek vermeyeceklerini ve hükümeti devirecekleri tehdidinde bulundu. İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan Netanyahu'nun dış politika danışmanı Ophir Falk ise "İsrail anlaşmayı kabul etti ancak bu iyi bir anlaşma değil" dedi.