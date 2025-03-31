Netanyahu kararını verdi: İsrail’in yeni güvenlik şefi belli oldu

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı tartışmalı görevden alma kararının ardından kurumun başına kimi atamak istediğini açıkladı.

Açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin mülakat izninin ardından Netanyahu'nun "7 aday ile derinlemesine görüştüğü" kaydedildi.

Netanyahu adaylarla yaptığı mülakatların ardından eski İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Sharvit'i bir sonraki Şin-Bet Direktörü olarak atamaya karar verdi.

Beş yılı Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere İsrail ordusunda 36 yıl görev yaptığı belirtilen Sharvit'in, Hamas, Hizbullah ve İran'a karşı operasyonlar yürüttüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Şin-Bet'in 7 Ekim 2023'te ciddi bir sarsıntı yaşadığı ve Netanyahu'nun Sharvit'in kurumu bundan kurtaracağına inandığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberinde, Sharvit'in kurumda herhangi bir görevinin bulunmadığına ve aday olarak da adının geçmediğine dikkati çekildi.

Sharvit'in Arapça bilmediği ve 2 hafta önce Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından 7 Ekim soruşturmasını yeniden inceleyecek ekibin bir üyesi olarak atandığı aktarıldı.

Daha önce Hayfa Üs Komutanı, Füze Gemisi Filosu Komutanı ve Operasyonlar Bölümünde Daire Başkanı olarak görev yapan Sharvit'in, 2016 yılından itibaren 5 yıl Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Sharvit'in, Ami Ayalon'dan sonra Şin-Bet Direktörü olarak atanması beklenen ikinci amiral olduğu kaydedildi.