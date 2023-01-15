Netanyahu karşıtı dev protesto

İsraıl'de göreve başlayan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto eden 80 bin kişi sokağa indi. İki haftadır cumartesi günleri hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Tel Aviv'deki Habima Meydanı dün de Netanyahu karşıtları ile doldu. Göstericiler, Başbakan Netanyahu, aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen hükümet ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi hükümet üyelerine tepki gösterdi. Meydanda, Netanyahu'yu "Suçlu Başbakan" olarak nitelendiren pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırarak, "İsrail diktatörlük değildir", "Netanyahu tehlikeli ve ırkçıdır" ve "Ben-Gvir ve Smotritch bir felaket" sloganlarını attı.