Netanyahu koltuğunu koruma peşinde
İsrail'de 27 Ekim yapılan seçimlerin ardından belirsizlik sürerken mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu koltuğunu korumak için her yola başvuruyor. İsrail basınına göre, Netanyahu muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a, "Meclis Başkanı'nı değiştirmezseniz birlik hükümeti için görüşmeye hazırız" şeklinde mesaj iletti. Muhalif lider Avigdor Liberman, Eisenkot'u başbakanlık için destekleyeceğini açıkladı. Öte yandan 19 vekille tarihi başarı elde eden Filistinlileri temsil eden partiler, Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti devirme amacıyla bir araya geldi.
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