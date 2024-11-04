Netanyahu küresel tehdit

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin sadeceOrtadoğu için değil, küresel düzeyde bir tehdit kaynağı haline geldiğini belirtti. İsrail'in diğer ülkelerden silah ve mühimmat temin edebildiği için bölgede terör estirdiğini vurgulayan Fidan, "İsrail'in silah ve mühimmat satın almasınaengel olmamız lazım. İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız" diye konuştu.Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile 2 uluslararası ve bölgesel kuruluş, BM Güvenlik Konseyi'nden, İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir isteminde bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan'ın önerisiyle, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulmasını teminen uluslararası farkındalığın artırılması için BM bünyesinde ortak mektup girişimi başlatıldı. Girişim, İsrail'in insan hakları hukuku dâhil uluslararası hukuk ihlallerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.