Netanyahu mahkemeden kaçıyor: Bahanesi güvenlik gerekçesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davası sürüyor. Ancak Siyonist lider çeşitli gerekçeleri öne sürerek yargı sürecini ertelemeye çalışıyor. Yakın zamanda da “güvenlik” nedenlerini bahane ederek mahkemeye ifade vermeye gitmeyeceği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 10:01

İsrail merkezli "Yediot Aharonot" gazetesine göre, hakkındaki yolsuzluk davasında ifade vermesi gereken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "güvenlik gerekçesiyle" duruşmaya katılmayacak. Ayrıca, Netanyahu'nun yargıçlardan haftada 3 gün vereceği ifadelerin "görevleri ve güvenlik gerekçeleriyle" 2 güne indirilmesine onay vermelerini talep ettiği ancak bunun sonucuna ilişkin bilgi bulunmadığı kaydedildi.

DURUŞMALARA KATILMIYOR Netanyahu'nun 10 Aralık 2024'te başlayan dava duruşmaları kapsamında haftada 3 kez savunma yapması planlanıyordu. Buna karşın Netanyahu, ameliyat olmasının yanı sıra işgal altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı'na gitmesi, ABD gezisi gibi çeşitli gerekçelerle daha önceki birçok duruşmaya katılmamıştı.