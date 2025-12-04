Netanyahu, MOSSAD’ın yeni başkanını belirledi: Roman Gofman atandı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Gofman, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı olarak atandı.
Netanyahu'nun Gofman'ı gelecek yıl haziran ayında beş yıllık görev süresi dolacak olan MOSSAD Başkanı David Barnea'nın yerine atadığı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Goffman'ın atanmasına ilişkin talebin bugün Üst Düzey Atamalar Danışma Komitesi'ne sunulacağı belirtildi.