Netanyahu, nükleer silah atatalım diyen bakanı kabineden uzaklaştırdı

Başbakanlık Basın Ofisinden, söz konusu konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılma olasılığı bulunduğu" yönündeki ifadelerinin ardından Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.