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Giriş Tarihi: 5.11.2023 13:42

Netanyahu, nükleer silah atatalım diyen bakanı kabineden uzaklaştırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğu" açıklaması yapan aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'yu süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdığı bildirildi.

AA
Netanyahu, nükleer silah atatalım diyen bakanı kabineden uzaklaştırdı

Başbakanlık Basın Ofisinden, söz konusu konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, "Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılma olasılığı bulunduğu" yönündeki ifadelerinin ardından Netanyahu tarafından kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırıldığı belirtildi.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında Gazze Şeridi'ne nükleer silah atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

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Netanyahu, nükleer silah atatalım diyen bakanı kabineden uzaklaştırdı
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