Netanyahu öldü mü kaçtı mı?

ABD-İsrail-İran savaşı sürerken günlerdir ortalıkta gözükmeyen soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nerede olduğu merak konusu. Netanyahu'nun İran'ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin iddiaların arttığı bu günlerde Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'na katılmaması söz konusu iddiaları artırdı.

KAHVE VİDEOSU İLE YANIT

Dün Netanyahu'nun sosyal medya hesabından bu iddialara karşı videolu paylaşım yapıldı. Bir işletmeden kahve alırken görülen Netanyahu, ölmediğini söyledi. Ancak bu görüntüler de yapay zekâ tartışmalarını beraberinde getirdi.