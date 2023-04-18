Netanyahu, Prens Pehlevi ile görüştü

İsrailBaşbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri kapsamında ülkeye gelen devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ile bir araya geldi. Netanyahu, Batı Kudüs'teki Holokost Müzesi Yad Vashem'deki anma etkinliklerine katılan Pehlevi ile görüştü. Görüşmeye İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gemliel'in de katıldığına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Buluşmanın içeriğine ilişkin başka detay verilmedi. Pehlevi, Washington'da yaşıyor ve Batı yanlısı tutumuyla tanınıyor.