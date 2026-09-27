Netanyahu saldırıyı güvenlik kabinesinden sakladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, 7 Ekim 2023 öncesi Gazze'den bir saldırı ihtimaline karşı sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) değil, Mısır'ın da uyardığı iddia edildi. ABD merkezli The Atlantic'in haberine göre, 26 Eylül 2023'te Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in Tel Aviv'e giderek Hamas'ın büyük bir saldırı için harekete geçtiğini bildirdi. Kamil, Tel Aviv'e Hamas'a bazı ekonomik tavizler vermesini tavsiye ederek, "Eğer rotanızı değiştirmezseniz, Gazze yüzünüze patlayacak" dedi. Öte yandan İsrail ordusunun eski istihbarat subayı Barak Seri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını engellediğini ileri sürdü. Seri, Netanyahu'nun saldırıdan önce "çok sayıda uyarı aldığını ancak kibirli davranarak herhangi bir adım atmadığını" savundu. Öte yandan Netanyahu'nun danışmanı Yonatan Urich'in, Netanyahu ve eşi Sara hakkında çıkan haberleri yapay zekayla takip eden özel bir sistem kurduğu ortaya çıktı.

İSRAİL'İN İTİBARI EN DİPTE

İsrail basını, katil Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin ülkenin itibarını yerle bir ettiğini belirtti. Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaşan Netanyahu'nun ABD'deki konumu ve itibarını yeni bir dip noktasına doğru sürüklediği bildirildi.