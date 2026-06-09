Netanyahu şeytanlığı

İsrail'in arkasına ABD'yi de alarak İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşın kritik günleri yaşanıyor. 102 gündür süren savaşta nisan ayından bu yana İran ile ABD arasında ateşkes hakim. Dünya günlerdir tarafların kalıcı anlaşmasını bekliyor. Olası anlaşmayı bozmak isteyen İsrail ise bu süreçte İran ve ABD'nin defalarca kez uyarılarına rağmen Lübnan'a füze yağdırmaya devam ediyor. Siyonistlerin, Lübnan saldırılarına misilleme olarak da İran, pazar gecesi İsrail'e 30 füze fırlattı.

TRUMP'I DİNLEMİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Lübnan misillemelerinden sonra İsrail'e yönelik "İran'a saldırı düzenleme çağrısı" yaptı. Ancak İsrail yönetimi dün sabaha karşı İran'da birçok noktaya saldırı düzenledi. Gün içerisinde karşılıklı saldırılar sürerken Trump bu kez "İsrail ve İran derhal saldırıları durdurmalı" açıklamasını yaptı. İran Silahlı Kuvvetleri, Trump'ın açıklamasından kısa süre sonra yayınladığı bildiride, Lübnan'a saldırıların durması halinde İsrail'i tekrar hedef almayacaklarını belirtti. İran'ın Trump'a olumlu cevap vermesine rağmen İsrail, Lübnan'a yine saldırdı. İran'ın, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sürmesi halinde daha sert karşılık vereceği yönündeki uyarısına rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldelere gerçekleştirdiği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

DERDİ KOLTUĞU

İsrail'in Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma arayışlarının gölgesinde, İsrail ile İran arasında iki aylık durgunluğun ardından patlak veren karşılıklı füzeli ve bombalı saldırıların Ortadoğu'yu topyekûn bir savaşın eşiğine getirdiğini yazdı. Yazıya göre Netanyahu'nun derdi savaşarak koltuğunu korumak.

'KARARLARI BEN VERİRİM'

ABD Başkanı Trump dün Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yaptı. Financial Times'a yaptığı açıklamada Trump, Netanyahu'nun ABD'nin İran ile yapacağı herhangi bir anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği olmayacağını söyledi. Trump, "Kararları ben veririm. Tüm kararları ben veririm. O (Netanyahu) değil" dedi.

SOSYAL AĞLAR SİYONİSTLERE KALKAN OLUYOR

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzinelerce binanın bombalanarak yıkılması gerektiğini söyledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı" dedi. ABD merkezli sosyal medya siteleri, İsrailli faşist bakanların kan saçan açıklamalarına karşılık hesaplarını askıya almıyor.