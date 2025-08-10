Netanyahu tarihten silinecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Görüşmelerin ardından Abdulati ile kameralar karşısına geçen Fidan, İsrail'in Gazze'yi işgal planını reddetiklerini açıkladı. Dünyayı İsrail'e karşı tavır almaya çağıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zalim Netanyahu'nun tarihten silineceğini söyledi:

Pes etmek yok. Umutsuzluğa düşmek yok. Zulmün ve zalimin uzun süreli hâkim olduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Tarihte bunun örneği yoktur. Zalim zulmüyle beraber tarihten silinecektir. Bunun İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu'nun da başına geleceğini göreceksiniz. Açlığa mahkûm ettiği, öldürdüğü, zevk olsun diye her gün belli kotalarla keskin nişancılara hedef aldırttığı insanların kanının onu boğacağını göreceksiniz.

İsrail'in Gazze planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplantıya çağırmaya karar verdik.

9 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA: REDDEDİYORUZ

İsrail'in, Gazze'de işgal planına karşı Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda, İngiltere, Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç ortak açıklama yaptı: Uluslararası insancıl hukuku ihlal eden bu planı reddediyoruz.