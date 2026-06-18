Netanyahu Trump’a rest çekti: İsrail Lübnan’dan çekilmeyeceğini açıkladı!

TRUMP, "NETANYAHU İLE LÜBNAN KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK YAŞIYORUZ" DEMİŞTİ



Netanyahu'nun açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sırasında yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi. Trump, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarında orantısız güç kullanımına başvurduğunu işaret ederek eleştirilerde bulunmuştu. ABD Başkanı Netanyahu'ya ilişkin açıklamasında, "Kendisi iyi birisi. Netanyahu bazen heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşıyoruz. Ona, 'Hizbullah'tan bir kişi bir binaya girdiğinde her defasında tüm binayı yerle bir etmeye gerek yok' diyorum. Ama ortaklığımız olağanüstü" demişti.