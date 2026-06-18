Netanyahu Trump'a rest çekti: İsrail Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. İsrail ordusu ise geçtiğimiz saatlerde bölgedeki işgalin genişletildiğine ilişkin bir harita paylaşmıştı. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin "operasyonel gereklilikler" nedeniyle Lübnan topraklarının yaklaşık 10 kilometre içindeki "güvenlik bölgesinde" konuşlandırıldığı ifade edilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki işgalini sürdüreceğini açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Netanyahu, İsrail askerlerinin Lübnan'da oluşturulan sözde "güvenlik bölgesinden" ihtiyaç duyulduğu sürece çekilmeyeceğini söyledi.
ABD İLE MÜZAKERE SÜRÜYOR
Netanyahu, İsrail'in "kuzey sınırlarının güvenliğini" gerekçe göstererek, ordunun Lübnan'daki pozisyonlarını koruyacağını söyledi. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'daki işgalini sürdürmek üzere ABD ile yoğun müzakereler sürdürdüğünü iddia etti.
TRUMP, "NETANYAHU İLE LÜBNAN KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK YAŞIYORUZ" DEMİŞTİ
Netanyahu'nun açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sırasında yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi. Trump, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarında orantısız güç kullanımına başvurduğunu işaret ederek eleştirilerde bulunmuştu. ABD Başkanı Netanyahu'ya ilişkin açıklamasında, "Kendisi iyi birisi. Netanyahu bazen heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşıyoruz. Ona, 'Hizbullah'tan bir kişi bir binaya girdiğinde her defasında tüm binayı yerle bir etmeye gerek yok' diyorum. Ama ortaklığımız olağanüstü" demişti.