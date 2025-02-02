Netanyahu üstüne düşeni yapmıyor: İkinci aşama müzakereleri için heyet gönderilmedi

TOPLANTI SON ANDA İPTAL EDİLMİŞTİ

İsrail basını, Netanyahu'nun Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesi amacıyla bir toplantı yapılacağını öne sürmüş, toplantının son anda iptal edildiğini aktarmıştı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun, Katar'a göndermeyi planladığı müzakere heyetinin başına İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i atamayı düşündüğünü kaydetmişti.

Trump ile görüşmek için ABD'ye uçan Netanyahu, yarın Washington'da Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile anlaşmanın ikinci aşamasını görüşeceğini açıklamış ve böylece anlaşmaya göre 16. gün başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini başlatacaklarını öne sürmüştü.

Netanyahu, Witkoff'un daha sonra diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yetkilileriyle görüşeceğini kaydetmişti.