Netanyahu Washington ziyaretinde Trump’ın özel temsilcisi ve damadı ile bir araya geldi

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, başkent Washington'daki resmi konukevi Blair House'da Witkoff ve Kushner ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Orta Doğu'daki son durumun detaylı şekilde ele alındığı belirtildi.

İRAN MÜZAKERELERİ MASADA

Görüşmede Witkoff ve Kushner'ın, geçtiğimiz hafta Umman'da İran ile gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin ilk turuna ilişkin Netanyahu'ya bilgi verdiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da TSİ 19.00'da bir araya gelecek.