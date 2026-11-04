Netanyahu yine ateşle oynuyor
Ülkesinde 27 Ekim'deki seçimlerde koalisyon kurma imkânını kazanamadığı için koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kirli oyunları sürüyor. Bir yandan seçimlerin tekrarlanması için 19 sandalye kazanan Filistinli partileri hedef alan Netanyahu, diğer yandan ABD'ye İran'a saldırmaları için baskı yapıyor. ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın, Netanyahu'nun baskısıyla ABD'nin birkaç gün içinde İran'a nükleer saldırı düzenleyebileceğini öne sürmüştü. İran Dışişleri Bakanlığı nükleer kullanılması durumunda "ellerinin bağlı kalmayacağını" açıkladı.
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