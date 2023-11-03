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Giriş Tarihi: 3.11.2023 15:59

Netanyahu'dan askerlere mektup: Bu kez İncil'e sarıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerine mektup yazdı. Mektupta "Amalek'in size ne yaptığını hatırlayın" ifadelerini kullanan Netanyahu, vazgeçmeyeceklerini ileri sürdü.

Netanyahu’dan askerlere mektup: Bu kez İncil’e sarıldı

Gazze'de katliamlarını her geçen gün biraz daha artıran İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İncil'den atıflarda bulunarak İsrail ordusuna mektup yazdı.

7 Ekim'de olanları hatırlatan Netanyahu, Gazze'deki katliamını haklı çıkarmaya çalıştı. Netanyahu, Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini dile getirirken İncil'den alıntı yaptı.

GAZZELİLERE AMALEK BENZETMESİ

Netanyahu, rehinelerin geri verilmesi ve İsraillilerin güvenliğinin sağlanması için bir kampanya yaptıklarını iddia ederek "Amalek'in size ne yaptığını hatırlayın" dedi.

Netanyahu, Işık karanlığı yenene kadar misyonumuzdan vazgeçmeyeceğiz. İyilik, bizi ve tüm dünyayı tehdit eden aşırı kötülüğü yenecektir." ifadelerini kullandı.

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Netanyahu'dan askerlere mektup: Bu kez İncil'e sarıldı
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