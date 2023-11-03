Netanyahu’dan askerlere mektup: Bu kez İncil’e sarıldı

Gazze'de katliamlarını her geçen gün biraz daha artıran İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İncil'den atıflarda bulunarak İsrail ordusuna mektup yazdı.

7 Ekim'de olanları hatırlatan Netanyahu, Gazze'deki katliamını haklı çıkarmaya çalıştı. Netanyahu, Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini dile getirirken İncil'den alıntı yaptı.

GAZZELİLERE AMALEK BENZETMESİ

Netanyahu, rehinelerin geri verilmesi ve İsraillilerin güvenliğinin sağlanması için bir kampanya yaptıklarını iddia ederek "Amalek'in size ne yaptığını hatırlayın" dedi.

Netanyahu, Işık karanlığı yenene kadar misyonumuzdan vazgeçmeyeceğiz. İyilik, bizi ve tüm dünyayı tehdit eden aşırı kötülüğü yenecektir." ifadelerini kullandı.