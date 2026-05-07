Netanyahu'dan ateşkes sonrası yeni tehdit: “Beyrut'a saldırılar sürecek”

Netanyahu, yayımladığı video mesajda İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine dün gerçekleştirdiği hava saldırısına ilişkin konuştu.

Beyrut'ta Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmet Ali Balut'u öldürdüklerini ileri süren Netanyahu, "Görünüşe göre basında Beyrut'ta dokunulmazlığı olduğuna dair bir şeyler okumuş. Okumuş okumasına ancak bu durum artık geçerli olmayacak." ifadeleriyle Beyrut'a saldırılarını sürdüreceklerine işaret etti.

200'DEN FAZLA HİZBULLAH MENSUBUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Netanyahu, İsrail ordusunun son bir ayda Lübnan'da 200'den fazla Hizbullah mensubunu öldürdüğünü öne sürdü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün gece düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Gücü Komutanı Ahmed Ali Balut'un öldürüldüğünü iddia etmişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin ardından Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

