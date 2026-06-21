Netanyahu'dan bakanlarına "Trump" talimatı

Haberde, Trump yönetiminin ve müzakere ekibinin İran ve Hizbullah'ı motive eden ideolojiyi yanlış anladığı ve Trump'ın Şiilerin dilini konuşmadığı için İran rejiminin ve Hizbullah'ın doğasını anlamadığı öne sürüldü.

İsrail haber sitesi i24NEWS'in, ismini vermediği üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun, bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep ettiği belirtildi.

İsrail'in, İran'ın ABD ile olası herhangi bir anlaşmayı, nükleer programı ve bölgedeki müttefiklerine desteği konusunda sınırlı tavizler karşılığında ekonomisini yeniden inşa etmek ve askeri kapasitesini güçlendirmek için kullanmasından endişe ettiği kaydedildi.

ABD-İran mutabakatının ardından İsrailli siyasetçilerin Trump'a karşı duydukları hoşnutsuzlukta artış yaşanıyor. Bu konuda yapılan eleştiriler, Trump'la sınırlı kalmayıp Tel Aviv'e karşı sert açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'a kadar uzanıyor.