Netanyahu’dan bütçe kararı: “Savunma bütçesinde 107,5 milyar dolar artış yapılacak”

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, 10 yıllık savunma bütçesine 350 milyar şekel (107,5 milyar dolar) ekleme kararı aldı. Bu artış, 2023 öncesi seviyelerle kıyaslandığında yüzde 70'lik bir yükselişe karşılık geliyor.

SMOTRİCH KARARA KARŞI ÇIKTI

Kararın, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın bulunduğu bir toplantıda alındığı belirtildi. Ancak Netanyahu'nun açıklamasının hemen ardından Smotrich'in artışa sert şekilde itiraz ettiği ve taraflar arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.

Bütçe artışının sağlanabilmesi amacıyla sivil hizmetlerde kısıtlamalara gidileceği ve bütçeyi finanse etmek için vergilerde artış yapılmasının gündemde olduğu aktarıldı.