Netanyahu’dan dikkat çeken karar: ABD ziyaretini son anda iptal etti

İsrail başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD ziyaretini iptal etmesine gerekçe olarak, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi gösterildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği duyuruldu.

İSRAİL GÖRÜŞME İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTMÜŞTÜ

Netanyahu'nun, ABD ziyareti için cumartesi gecesi İsrail'den ayrılması bekleniyordu.

Israel Hayom gazetesi, İsrail tarafının ziyaret kapsamında Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme ayarlamak için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü aktarmıştı.