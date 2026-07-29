Netanyahu’dan gergin ABD ziyareti
Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Trump ve Netanyahu, Oval Ofis'te yaklaşık 75 dakika süren görüşme öncesi ya da sonrasında bir açıklama yapmadı. Netanyahu görüşmenin çok iyi geçtiğini söylese de istediğini alamadan İsrail'e döneceği yorumları yapıldı. Görüşme sırasında Beyaz Saray önünde toplanan bir grup da Netanyahu'yu protesto etti. İkili arasında son aylarda özellikle Türkiye'ye F-35 satışı, İran politikası ve bölgesel konularda görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. Trump önceki gün de Netanyahu'nun, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez" ifadelerini kullanmıştı.