Netanyahu’dan İran’a açık tehdit! Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Başbakan Netanyahu, askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a karşı "en büyük müttefiki ABD ile omuz omuza çalıştığını" vurguladı. Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını belirten Netanyahu, "Kesin olan bir şey var: Eğer ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler." tehdidinde bulundu.